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«ПКС-Водоканал» напоминает о правилах пользования водоразборными колонками зимой

Новости. Общество
14:25, 28 Декабря 2022
фото: © «ПКС-Водоканал»

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К концу 2022 года на обслуживании «ПКС-Водоканал» находятся 173 уличные колонки в Петрозаводске.

Устройства для подачи воды из сетей централизованного водоснабжения установлены в районах Перевалка, Старая Кукковка, Птицефабрика, Соломенное, Рыбка, Сулажгора, Сулажгорский кирпичный завод, а также в застройке на верхней части улицы Гвардейская. Пользоваться водоразборными колонками могут только петрозаводчане, оплачивающие соответствующую услугу.

При наступлении даже небольших отрицательных температур абоненты сталкиваются с тем, что вода в колонках начинает замерзать. Для устранения неудобства специалисты водоканала разбирают наземную часть устройств и отогревают элементы паром или горячей водой, к замерзшим подводящим трубопроводам применяют электрообогрев.

К сожалению, полностью обезопасить водоразборные установки от замерзания нельзя, но можно сократить число их поломок в зимнее время. Для этого минимальный набор воды должен составлять не менее трех – четырех литров за один раз. При заборе воды к колонке нельзя присоединять шланги и трубы, а на рычаг важно нажимать полностью. В противном случае не сработает эжектор, после чего корпус колонки полностью наполнится водой, которая при похолодании замерзнет.

Нельзя бросать в ствол устройства камни и бить по нему тяжелыми предметами, чтобы внутренний подающий механизм не заклинил. Запрещается у водоразборных колонок мыть автомобили, животных, а также стирать вещи. *

В случае неполадок не нужно ремонтировать колонку самостоятельно. Вызовите специалистов АО «ПКС-Водоканал» по телефонам: 8 (8142) 76-64-04, 8 (8142) 76-81-13. Иначе простое обслуживание уличной колонки может перерасти в многочасовой ремонт или ее замену.

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* П.127 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 23.09.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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