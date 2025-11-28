«ПКС-Водоканал» привез воду общественному приюту для животных

Коммунальщики помогли приюту для животных, оставшемуся без воды из-за аварии.
Сегодня автоцистерна с питьевой водой от «ПКС-Водоканал» прибыла в Первый общественный приют. Организация осталась без водоснабжения из-за повреждения на
ведомственных сетях.
— Компания мгновенно отреагировала на просьбу о помощи, — ссообщили в «ПКС-Водоканал».
Напомним, накануне частный приют для животных в Карелии столкнулся с критической ситуацией — из-за аварии учреждение осталось без водоснабжения. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска, причиной отключения воды стала авария на ведомственных сетях ГОССМЭП МВД.
Отсутствие воды угрожает жизням подопечных приюта. Сейчас в нем проживает 200 питомцев: 150 собак и 50 кошек. Без воды невозможно приготовить кашу для животных и обеспечить базовые санитарно-гигиенические процедуры.