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«ПКС-Водоканал» реконструировал летом 2022 года более 1 км сетей водоснабжения и водоотведения в Петрозаводске

Новости. Общество
13:46, 31 Августа 2022
фото: «РКС-Петрозаводск»

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Самые крупные работы на сетях компания проводила в центре Петрозаводска, в районе Перевалки, проспекта Октябрьского, Голиковки и Зареки.

Как сообщили в пресс-службе «РКС-Петрозаводск», для реконструкции объектов «ПКС-Водоканал» в первую очередь рассматривают технические решения, которые минимизируют ограничения автомобильного движения, не повреждают грунт и озеленение. Для этого специалисты в работе применяют технологии бестраншейной реконструкции.

Так, в июле 2022 года подобный способ санации полимерным рукавом частично использовался при ремонте участка канализации на ул. Мурманской. Сеть, построенная более 70 лет назад, собирает промышленные и бытовые стоки с Октябрьского района.

Но не всегда состояние сети дает возможность применить метод санации. По этой причине «ПКС-Водоканал» реконструировал вторую часть трубопровода в районе Октябрьского проспекта с проведением земляных работ. Всего летом 2022 года на участке по ул. Мурманской было модернизировано около 400 м трубопровода.

Также закрытым способом реконструируется участок на ул. Суоярвская. Канализация в этом районе проходит под дорогой в окружении многоквартирных и частных домов и собирает стоки со старой и новой застройки ул. Чапаева. К концу августа АО «ПКС-Водоканал» модернизировал более 90 м сетей на Перевалке. Полностью реконструкцию планирует закончить к середине IV квартала.

Дополнительно на ул. Суоярвская компания использовала технологию локального восстановления колодцев. В случае, если колодезные кольца можно сохранить, то их не демонтируют из грунта, а облицовывают специальными пластиковыми панелями, которые укрепляют конструкцию и защищают от вредного воздействия канализационного стока. Подобным способом во время реконструкции сетей были восстановлены колодцы и в других районах Петрозаводска.

Помимо этого, АО «ПКС-Водоканал» выполняет реконструкцию сетей на улицах Луначарского и Лососинская набережная. В процессе работы компания также сокращает объем земляных работ в плотно застроенной территории.

При этом из-за высокой изношенности и загруженности сетей на территории школ на улицах Пробная и Жуковского избежать повреждений грунта не удалось. На ул. Жуковского специалисты реконструировали 340 м сетей, на ул. Пробная — 235 м. Для того, чтобы учебный год для учащихся этих учреждений проходил в привычном режиме, компания после реконструкции сетей завершила комплексное восстановление зеленого насаждения и детской площадки к 1 сентября.

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