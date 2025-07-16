«ПКС-Водоканал» тестирует на КОС восемь препаратов, чтобы победить неприятный запах

АО «ПКС-Водоканал» продолжает научные исследования для снижения неприятного запаха от канализационных очистных сооружений (КОС) Петрозаводска.

Вчера на КОС в составе научной группы собрались главный инженер «Водоканала» Андрей Бернадских, доктор технических наук ПетрГУ Елена Графова и сотрудник предприятия, студент ПетрГУ Тимофей Соткин.

На сегодняшний день тестируются восемь препаратов от разных поставщиков. Научная группа анализирует эффективность каждого, отслеживая динамику выделения газов в процессе компостирования.

Окончательные выводы пока делать рано – необходимо завершить процесс компостирования, который занимает не менее месяца. Важно отметить, измерения производятся непосредственно внутри буртов, поскольку на расстоянии всего нескольких сантиметров над ними прибор не улавливает запах, – отмечает Елена Графова.

Замеры концентрации запаха производятся при помощи лицензированного оборудования. Прибор позволяет отслеживать концентрацию сероводорода выше 0,02 мг/м³. Замеры уже помогли выявить ряд особенностей, которые в будущем помогут снизить концентрацию.

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» работает над комплексным решением проблемы распространения неприятного запаха с КОС, сочетая нейтрализацию запахов с уменьшением их образования.