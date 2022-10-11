«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска

В столице Карелии началась реализация проекта по комплексному развитию территории Октябрьского района.

В перспективе Октябрьский район Петрозаводска ждет большое обновление, один из самых старых спальных районов города станет современным, доступным и красивым. Большинство аварийных зданий, домов барачного типа, которые портят образ столицы Карелии, останутся в прошлом. Для того, чтобы взамен аварийных построить новые дома, нужна обновленная коммунальная инфраструктура. Работой по модернизации сетей водоснабжения и канализации района уже занимается АО «ПКС-Водоканал».

В Октябрьском районе необходимо увеличить пропускную способность сетей канализации и водоснабжения. Общая сумма реализации проекта чуть больше 1,2 миллиарда рублей.

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