Плакат ЧВК «Вагнер» сняли со здания универмага в Петрозаводске

Баннер частной военной компании висел на универмаге «Карелия-Маркет» прямо напротив здания МВД Карелии.
Коллеги из factornews.ru опубликовали фотографию, как со здания универмага на углу Маркса-Кирова снимают плакат ЧВК «Вагнер».
Напомним, ранее Владимир Любарский призвал петрозаводчан к бдительности и спокойствию из-за событий на юге России, а также заявил о том, что праздник в 320-летия столицы Карелии состоится.
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