Пламя охватило балкон жилого дома в Костомукше

В Костомукше загорелась квартира в пятиэтажном доме.
Сегодня, 18 декабря, около 15 часов в доме № 2 по улице Калевала в Костомукше произошло возгорание балкона на пятом этаже, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС по Карелии.
— Собственник квартиры эвакуировался самостоятельно, площадь пожара уточняется, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.
