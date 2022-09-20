Пламя охватило большой деревянный дом в Карелии (ФОТО)

В Пудожском районе пожарные спасли от огня жилые дома.

Пожар в бревенчатом одноэтажном нежилом доме, расположенном в деревне Каршево Пудожского района, произошел 5 октября. Об этом сообщили в паблике отряда противопожарной службы по Пудожскому району.

Дом, размером 10 на 20 метров, был подключен к электричеству, а рядом находились жилые дома и хозяйственные постройки. Пожар охватил площадь 200 квадратных метров.

Прибывшие пожарные из города Пудож и поселка Шальский — всего 7 человек на 2-х автоцистернах — сумели быстро локализовать пламя, не допустив распространения пожара на соседние дома.