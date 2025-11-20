Крупный пожар произошёл в двухэтажном доме в Лахденпохье

Ранее мы писали, что минувшей ночью в Костомукше произошёл крупный пожар в баре «Пирамида» — пламя 250 кв. метров из 500 кв. метров общей площади здания.

В результате происшествия огонь повредил 50 м² дома, однако никто из жильцов не пострадал.

На место ЧП выехали шестеро пожарных. К моменту их прибытия пламя полностью охватило первый этаж здания. Ликвидировать пожар специалистам удалось менее чем за два часа — в 07:20.

Сегодня, 21 ноября, в 05:14 на улице Заводской в Лахденпохье произошло возгорание жилого двухэтажного дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

Цены на бензин в Карелии выросли на 14% с начала года

На рынок вышли первые телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией возможностей ГигаЧат

Иномарка разбилась о столб на трассе в Приладожье — есть пострадавшие

Карельские работодатели стали в два раза чаще предлагать обучение с нуля

Ученые зафиксировали гигантский выброс плазмы на Солнце размером в 80 раз больше Земли

Квартиры с видом на Онежское озеро в Петрозаводске продаются по минимальной цене - 109 000 руб/ м2

Из Карелии с начала года выдворено семь нелегальных мигрантов, из России — почти 20 тысяч

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

В Костомукше достроят дом-интернат для пожилых и инвалидов на 200 мест в 2026 году

Петрозаводчанину грозит до 4 лет тюрьмы за кражу водки в магазине

Почему в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» квартиры продаются по минимальной цене

Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе «Кола» в Карелии

В Петрозаводске стартовали продажи в новом уютном доме в ЖК «Каскад» от строительной компании «Век»

Стоит как самолет и без удобств: жители Карелии обсуждают новый автобусный маршрут в Москву

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.