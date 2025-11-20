Крупный пожар произошёл в двухэтажном доме в Лахденпохье

Минувшей ночью в Приладожье едва не сгорел частный дом.
Сегодня, 21 ноября, в 05:14 на улице Заводской в Лахденпохье произошло возгорание жилого двухэтажного дома, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место ЧП выехали шестеро пожарных. К моменту их прибытия пламя полностью охватило первый этаж здания. Ликвидировать пожар специалистам удалось менее чем за два часа — в 07:20.
В результате происшествия огонь повредил 50 м² дома, однако никто из жильцов не пострадал.
