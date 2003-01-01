Пламя уничтожило частный дом в Прионежском районе

В деревне Ужесельге дотла сгорел жилой дом.

24 января в 03:47 на улице Зелёной в деревне Ужесельге Прионежского района произошло возгорание жилого частного дома, сообщили в МЧС по Карелии.

На место пожара выехали 25 спасателей и семь единиц техники. По прибытии огнеборцы зашли внутрь здания и вынесли оттуда газовый баллон, который мог спровоцировать взрыв. Затем специалисты ликвидировали очаг возгорания и потушили пламя.

В результате происшествия дом сгорел дотла. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

