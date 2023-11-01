Пламя уничтожило квартиру в поселке на юге Карелии

В ночь на 2 ноября в Олонецком районе республики загорелся жилой дом.

Как сообщили в соцсети олонецкие пожарные, 2 ноября, в 04.31, огнеборцы узнали о пожаре в первой квартире дома №2 по улице 40-летия Победы в селе Михайловское.



Возгорание ликвидировали восемь человек. Погибших и травмированных нет.















Напомним, ранее мы сообщали о видео серьезного пожара на Зареке в Петрозаводске.