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План приватизации имущества детского центра в Карелии вызвал недоумение у руководства учреждения

Новости. Общество
12:20, 13 Сентября 2022
фото: © Игорь Подгорный

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Несколько объектов недвижимости загородной базы «Маткачи» центра дополнительного образования «Ровесник» в Карелии планируется включить в программу приватизации госимущества.

Это следует из прогнозного плана приватизации госимущества на 2023-2025 годы, который правительство направило в парламент Карелии.

В перечень объектов для приватизации включены пять садовых домиков, два спальных корпуса, здания котельной и сторожки. Согласно документу, их продажа запланирована на 2025 год.


фото: кадры кинохроники © Вести.Карелия, 2014

Руководитель центра «Ровесник» Светлана Начинова, отвечая на вопрос «Столицы на Онего» пояснила, что перечисленные объекты находятся в неудовлетворительном состоянии и должны пойти под снос. Вместе с тем, директор высказала недоумение по поводу плана приватизации.  По ее словам, здания расположены на территории образовательного учреждения, поэтому руководству центра непонятны возможные последствия их продажи в частные руки.


фото: кадры кинохроники © Вести.Карелия, 2014

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