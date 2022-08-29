План приватизации имущества детского центра в Карелии вызвал недоумение у руководства учреждения

Несколько объектов недвижимости загородной базы «Маткачи» центра дополнительного образования «Ровесник» в Карелии планируется включить в программу приватизации госимущества.

Это следует из прогнозного плана приватизации госимущества на 2023-2025 годы, который правительство направило в парламент Карелии.

В перечень объектов для приватизации включены пять садовых домиков, два спальных корпуса, здания котельной и сторожки. Согласно документу, их продажа запланирована на 2025 год.



фото: кадры кинохроники © Вести.Карелия, 2014

Руководитель центра «Ровесник» Светлана Начинова, отвечая на вопрос «Столицы на Онего» пояснила, что перечисленные объекты находятся в неудовлетворительном состоянии и должны пойти под снос. Вместе с тем, директор высказала недоумение по поводу плана приватизации. По ее словам, здания расположены на территории образовательного учреждения, поэтому руководству центра непонятны возможные последствия их продажи в частные руки.



фото: кадры кинохроники © Вести.Карелия, 2014