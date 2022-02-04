План размещения футбольного манежа на «Кургане» в Петрозаводске одобрили участники рабочей группы

Большинство участников заседания рабочей группы, посвященной реконструкции спортцентра «Курган» в Петрозаводске, согласилось с размещением крытого футбольного манежа на этой территории.

Почему власти решили выделить там участок под застройку, рассказал заместитель министра образования и спорта РК Антон Чивин.

По его словам, специалисты мэрии и представители Федерации футбола Республики Карелия рассматривали несколько вариантов размещения. Два – в микрорайоне Древлянка, один – на СтаройКукковке, третий поблизости от Дома ветеранов. Большинство участков оказалось непригодно для реализации проекта, из-за того, что их площадь недостаточна для размещения манежа, или они удалены от центра города - это не позволит воспитанникам детских футбольных секций заниматься в манеже. Еще один из предложенных участков - бывший стадион «Локомотив» - находится в федеральной собственности, поэтому от него тоже пришлось отказаться.

Единственным местом, которое соответствует всем требованиям, был признан бывший стадион «Коммунальник» поблизости от «Кургана». Он свободен от растительности, его площади достаточно для размещения манежа, туда легко добраться общественным транспортом или пешком, поблизости находятся необходимые инженерные коммуникации.

Защитники природы, входящие в рабочую группу, высказывали опасения, что строительство дороги к манежу разрушит «Зеленую тропу», которую горожане используют для прогулок. Однако в ходе обсуждения было принято компромиссное решение - дорога пройдет по другому маршруту.

По словам президента Федерации футбола Республики Карели Александра Смирнова, это будет первая в республике полноценная футбольная площадка в крытом помещении.

«Это необходимое условие развития, как массового футбола, так и спортивной подготовки, повышения мастерства профессиональных футболистов. Очень большое количество наших воспитанников, как только в них обнаруживается талант, уезжает из Карелии в другие регионы, которые имеют условия для круглогодичных тренировок. Только в Ленобласти есть два таких манежа. Или родителям приходится тратить огромные деньги, чтобы возить своих детей на тренировки в другие города. Такой манеж станет основой целой «пирамиды» развития футбола в Карелии», - сказал Смирнов.

Министр образования и спорта РК Роман Голубев добавил, что финансирование для строительства манежа уже подтверждено в рамках нацпроекта «Демография».

Кроме размещения футбольного манежа на заседании рабочей группы были даны ответы на другие вопросы, поставленные в ходе предыдущей встречи. В их числе – необходимость установки ограждений вдоль лыжных трасс. В первую очередь, они нужны для того, чтобы исключить столкновения спортсменов и гуляющих горожан. Также этого требует федеральное антитеррористическое законодательство.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев заверил, что проходы в ограждениях будут открыты в любое время, кроме проведения соревнований. Участники рабочей группы договорились совместно определить места таких проходов и транзитные маршруты через территорию «Кургана».

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос, почему для развития биатлона предлагается строительство нового комплекса, а не реконструкция уже действующего.

Руководитель Федерации лыжных гонок Карелии Денис Лянгин объяснил, что регламенты проведения спортивных соревнований у лыжников и биатлонистов отличаются. Существующая стартовая поляна и трассы не позволяют, ни тем ни другим проводить тренировки и состязания так, как это требуется по нормативам. Территории «старого» спортцентра «Курган» для этого недостаточно.

«У нас очень много дисциплин. Например, есть эстафетные гонки, которые подразумевают два стиля передвижения – коньковый и классический .Мы их провести не можем, потому что для этих стилей нужны отдельные круги, а лыжные трассы, которые у нас есть, не позволяют это сделать», - сказал руководитель Федерации.

Он также призвал не делить жителей Петрозаводска на «горожан» и «спортсменов».

«Мне как жителю Петрозаводска непонятно это разделение на горожан и спортсменов, - подытожил Денис Лянгин. - Все мы жители города, все мы любим спорт и нам всем нужен «Курган».