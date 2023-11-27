На планерке в мэрии обсудили электроснабжение Петрозаводска

На открытом совещании выступил технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Денис Несмачный.

Как рассказала мэр Петрозаводска в личном профиле, 27 ноября на традиционной планерке в городской администрации выступил технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Денис Несмачный.



По словам Инны Колыхматовой, чтобы минимизировать аварийность на сетях, «ОРЭС-Петрозаводск» регулярно проводит огромных комплекс работ. Для этого в компании существуют производственная и инвестиционная программы.

«Так, только в этом году на Голиковке и в Октябрьском районе специалисты установили кабель большего сечения на пяти низковольтных кабельных линиях. Теперь пропускная способность этих сетей увеличена», — написала градоначальница.



Она отметила, что в СКЗ энергетики провели капремонт высоковольтной воздушной линии протяженностью 4,5 километра. Здесь также заменили деревянные опоры на железобетонные. На Перевалке в районе автовокзала капитально отремонтировали высоковольтную кабельную линию с полной заменой кабеля на кабель большего сечения.



Кроме того, «ОРЭС-Петрозаводск» в этом году привели в порядок 14 трансформаторных подстанций — внешний вид сооружений улучшился, а защита установленного внутри оборудования от атмосферных осадков стала надежнее, подчеркнула мэр.



«По поводу внешнего вида трансформаторных подстанций тоже хочется высказаться отдельно. Компания уже четыре года реализует проект „Граффити“. Наверняка многие горожане видели яркие работы на Зареке, в Центре и в других районах. В 2023-м коллекция таких объектов пополнилась. У трансформаторной подстанции во дворах на Ровио появился портрет Сергея Бодрова младшего, а у лицея № 13 — спортсмены и олимпийская символика. Надеемся, что ярких подстанций в городе станет больше», — напомнила глава Петрозаводска.



Инна Колыхматова рассказала, что отдельно на планерке обсудили механизм комплексного развития территорий. Важный его аспект заключается в том, чтобы в районах, где будет реализовываться КРТ, электрическим сетям хватало мощности.

По словам Дениса Несмачного, в Октябрьском районе с этим проблем не возникнет, однако к решению этой задачи нужно подойти заранее.



«Когда в городе происходят отключения света, горожане сообщают мне в личку, спрашивают о причинах. Представитель „ОРЭС-Петрозаводск“ рассказал сегодня, что зачастую это связано с несанкционированными земляными работами. Прежде чем их проводить, нужно получить согласование с энергетиками. Увы, делают это не все», — заявила Инна Колыхматова.



Градоначальница добавила, что ежегодно количество аварийных отключений снижается, информацию о них оперативно можно получить не только в ЕДДС, но и в официальном паблике «ОРЭС-Петрозаводск».