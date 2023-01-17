Планируется расчистка русла и углубление дна реки в райцентре Карелии

В Беломорске расчистят реку Нижний Выг, а также проведут дноуглубительные работы.

Об этом сообщает RosTender.info.

Министерство природных ресурсов и экологии объявило конкурс, по итогам которого определят компанию для разработки проекта.

С победителем заключат государственный контракт на 10 млн рублей, после чего он приступит к работам.

Ожидается, что проектно-сметная документация будет готова к концу октября 2024 года.