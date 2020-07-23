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Планируется размещение трех видов производств на промплощадке в Петрозаводске

Новости. Экономика
16:21, 24 Июля 2020
фото: pixabay
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Промышленная площадка, которая строится в Петрозаводске, будет использована для возведения трех производственных цехов, где разместятся профильные предприятия города.

Об этом на онлайн-заседании правительства Карелии сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, строительство инженерной инфраструктуры площадки будет завершено в этом году. Финансирование было получено в рамках программы по подготовке к 100-летию Карелии.

Дополнительные средства в размере 1,2 млрд. рублей предусмотрены "индивидуальной программой социально-экономического развития" Карелии - этот документ появился после того, как республика вошла в десятку самых проблемных российских регионов.

По словам Ермолаева, деньги, полученные по "индивидуальной программе", планируется потратить на строительство трех цехов.

Каких именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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