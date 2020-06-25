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Планируется снижение стоимости медосмотра для получения и замены водительских прав

Новости. Общество
16:04, 26 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Минздрав подготовил проект приказа об изменении требований к медосвидетельствованию водителей автотранспортных средств, в результате принятия которого снизится стоимость медосмотра.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерством был подготовлен проект приказа, которым … допускается применение более широкого спектра методов определения расстройств, связанных с потреблением алкоголя, что позволяет снизить стоимость такого исследования для гражданина", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве также подтвердили, что с 2021 года тесты на хронический алкоголизм будут проводить только после направления врача-нарколога после обнаружения им клинических признаков расстройств.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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