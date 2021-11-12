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Планируется сокращение водителей и кондукторов троллейбусов в Петрозаводске

Новости. Общество
14:07, 15 Декабря 2021
фото: © transphoto.org

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ПМУП «Городской транспорт», которое отвечает за троллейбусные перевозки в Петрозаводске, планирует с 1 января сократить штатные единицы 19 водителей и 21 кондуктора.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения Петросовета о предельном размере тарифа за перевозку пассажиров.

В документе приведены расчеты увеличения расходов ПМУП «Городской транспорт» в 2022 году, в том числе на выплату заработной платы работникам. Предприятие планирует увеличить тарифные часовые ставки водителям на 15%, но при этом сократить штат.

В результате, количество штатных единиц водителей сократится до 122, а кондукторов — до 110.

Ранее на совещании в администрации Петрозаводска директор ПМУП «Городской транспорт» говорил, что предприятию требуется увеличить число водителей, чтобы восстановить движение троллейбусов по маршрутам № 3 и № 6.

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Комментарии

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Кир-нутый 777
2021-12-15 17:34:46
Кошмар! Не помню даже случая плохих троллейбусов в 60-ые, всегда всё было не уровне, теперь : обноски из Москвы и Питера,куда уходят деньги из Карелии и сплошь сокращения,вот уж доверь тупоголовый хозяйство ... извините...
mobikk
2021-12-15 15:34:29
На 6-й маршрут итак нет водителей. Какой маршрут теперь сократим? Писал тут запрос про 6-ку в отдел ЖКХ мэрии - получил отписку, что пока три года будет реформа, а там посмотрим - или ишак сдохнет...или падишах
Vel
2021-12-15 15:33:08
Лучше помогать форелеводам материально. Большинство из которых уходят от налогов, не платят в бюджет. Но все же знают они же кому-то платят. Беззаконие разрушает экономику республики. Когда наведут порядок?
Горожанин
2021-12-15 15:32:38
Так там по-моему и сейчас нет лишних кондукторов и водителей...может, среди управленцев посмотреть?
Os
2021-12-15 15:28:34
Наверное, тех, кто в декретном отпуске.
бюджет
2021-12-15 15:03:35
Забота об экологии: ФОРЕЛЬЮ озера поганят, а МАРШРУТКАМИ воздух.
кир
2021-12-15 14:51:27
На халяву ничего не бывает. Усер ошибся, - подумал Штирлиц. :)
Hовый
2021-12-15 14:24:28
Правильное решение. Галя с васей больше не ураганят.
Гость
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