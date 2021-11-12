Планируется сокращение водителей и кондукторов троллейбусов в Петрозаводске

ПМУП «Городской транспорт», которое отвечает за троллейбусные перевозки в Петрозаводске, планирует с 1 января сократить штатные единицы 19 водителей и 21 кондуктора.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения Петросовета о предельном размере тарифа за перевозку пассажиров.

В документе приведены расчеты увеличения расходов ПМУП «Городской транспорт» в 2022 году, в том числе на выплату заработной платы работникам. Предприятие планирует увеличить тарифные часовые ставки водителям на 15%, но при этом сократить штат.

В результате, количество штатных единиц водителей сократится до 122, а кондукторов — до 110.

Ранее на совещании в администрации Петрозаводска директор ПМУП «Городской транспорт» говорил, что предприятию требуется увеличить число водителей, чтобы восстановить движение троллейбусов по маршрутам № 3 и № 6.