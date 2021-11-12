Планируется вдвое сократить число моногородов с льготами и преференциями

Минэкономики опубликовало два проекта постановлений правительства, согласно которым планируется сокращение в два раза числа моногородов, где бизнес получает льготы и преференции.

Как сообщает «Коммерсантъ», из перечня предлагается исключить моногорода, которые находятся не более чем в 50 км от региональных столиц.

«Удаленность менее чем на 50 км позволяет жителям моногородов в течение часа добраться до работы в региональном центре, в связи с чем напряженность на рынке труда моногорода нивелируется», — отмечает министерство в пояснительной записке к проекту.

Решение позволит сосредоточить средства ВЭБ.РФ на поддержке оставшихся в перечне моногородов.

Одновременно предполагается снять ограничения на льготы территорий опережающего развития для моногородов — вместо закрытого перечня возможностей их получения министерство предлагает сохранить только ограничения на поддержку монопредприятий по стандартной схеме для резидентов и запрета производств ими подакцизных товаров.

В проекте не уточняется, как будет рассчитываться расстояние от региональных столицы до моногородов — по протяженности автодорог или по прямой. От этого зависит статус города Кондопога в Карелии. По трассе «Кола» расстоение от Петрозаводска составляет 58 км, а по прямой — 47 км.