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Планируется вдвое сократить число моногородов с льготами и преференциями

Новости. Общество
09:00, 30 Ноября 2021

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Минэкономики опубликовало два проекта постановлений правительства, согласно которым планируется сокращение в два раза числа моногородов, где бизнес получает льготы и преференции.

Как сообщает «Коммерсантъ», из перечня предлагается исключить моногорода, которые находятся не более чем в 50 км от региональных столиц.

«Удаленность менее чем на 50 км позволяет жителям моногородов в течение часа добраться до работы в региональном центре, в связи с чем напряженность на рынке труда моногорода нивелируется», — отмечает министерство в пояснительной записке к проекту.

Решение позволит сосредоточить средства ВЭБ.РФ на поддержке оставшихся в перечне моногородов. 

Одновременно предполагается снять ограничения на льготы территорий опережающего развития для моногородов — вместо закрытого перечня возможностей их получения министерство предлагает сохранить только ограничения на поддержку монопредприятий по стандартной схеме для резидентов и запрета производств ими подакцизных товаров.

В проекте не уточняется, как будет рассчитываться расстояние от региональных столицы до моногородов — по протяженности автодорог или по прямой.  От этого зависит статус города Кондопога в Карелии. По трассе «Кола» расстоение от Петрозаводска составляет 58 км, а по прямой — 47 км.

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Комментарии

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Изя
2021-11-30 09:03:21
Трындец моногородам и их жителям :)
Гость
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