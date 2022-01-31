Планируется закрытие шести участков автодорог в Карелии во время проведения авторалли

Министерство транспорта Карелии приняло решение об ограничении движения автотранспорта во время проведения этапа Кубка России по автомобильному спорту «Яккима-22».

Об этом говорится в приказе Минтранса.

Движение будет запрещено 3 марта на участке дороги Хелюля-Заозерный с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Также ограничения будут введены 5 марта с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, на подъезде к деревне Хямекоски, участках Ляскеля-Алатту, Ляппесюрья-Харлу, Хелюля-Заозерный, Хелюля-Ляппеселькя, Рускеала-Кааламо.