Планируется закупка еще пяти новых троллейбусов для Петрозаводска

Власти Карелии готовы выделить дополнительные деньги на приобретение пяти новых троллейбусов для Петрозаводска.

Это следует из проекта изменений в республиканском бюджете на 2022 год.

На закупку троллейбусов ПМУП «Городской транспорт» получит 100 млн рублей.

Ранее на маршруты в Петрозаводске вышли 16 новых троллейбусов, выпущенных вологодским предприятием «Транс-Альфа».