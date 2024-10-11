«Планов громадьё»: в Карелии необычный музей готовится к зимовке

В Кирпичном дворике делают стеллажи под новые экспонаты.

В группе краеведческого клуба «Оберег», расположенного в Питкярантском районе, подвели итоги сезона в Кирпичном дворике.

Как сообщается, коллекция дворика значительно пополнилась новыми экспонатами и находками. Чтобы разместить все богатства и создать еще более комфортные условия для посетителей, было принято решение о расширении экспозиционного пространства.

Первый стеллаж уже готов и облицован. Работы над вторым стеллажом идут полным ходом.

«Планов громадьë, успеть бы до холодов и снега», — поделились организаторы музея.