«Планов громадьё»: в Карелии необычный музей готовится к зимовке

В Кирпичном дворике делают стеллажи под новые экспонаты.
В группе краеведческого клуба «Оберег», расположенного в Питкярантском районе, подвели итоги сезона в Кирпичном дворике.
Как сообщается, коллекция дворика значительно пополнилась новыми экспонатами и находками. Чтобы разместить все богатства и создать еще более комфортные условия для посетителей, было принято решение о расширении экспозиционного пространства.
Первый стеллаж уже готов и облицован. Работы над вторым стеллажом идут полным ходом.
«Планов громадьë, успеть бы до холодов и снега», — поделились организаторы музея.
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