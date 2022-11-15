«Планов вернуться в правительство не было»: глава Минэка объяснил, почему ушел из бизнеса

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев объяснил, почему в его карьере чиновника был перерыв, когда он работал в коммерческой компании.

Об этом глава Миэка вспомнил, когда депутаты парламента согласовывали его кандидатуру для переназначения на новый срок.

В 2019 году Ермолаев ушел с поста министра строительства, на котором он проработал 1,5 года, на должность в строительной компании «Век», но уже в 2020 году вернулся в правительство, как министр экономического развития.

«В силу определенных личных причин я перешел на работу в строительную организацию. В том числе, одна из причин была в том, что мне хотелось получить новый опыт работы именно в строительном бизнесе в одной из самых успешных строительных компаний в Республике Карелия. Это мне нужно было, в том числе, для личностного роста. Планов, что я мечтал вернуться на работу в правительство у меня не было, я просто не задумывался об этом, но такое предложение поступило, я его внимательно обдумал и выразил готовность работать и нисколько об этом не жалею, поскольку этот участок работы очень интересный», — рассказал Ермолаев.