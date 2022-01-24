Плановая медпомощь, остановленная в Карелии из-за коронавируса, продолжится в определенных случаях

Решение Минздрава Карелии приостановить оказание плановой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, не коснется некоторых видов помощи и отдельных больниц.

Об этом сообщил сегодня в ходе «Прямой линии» министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По его словам, в обычном режиме будет оказываться плановая медпомощь в Республиканской больнице им. Баранова и Детской республиканской больнице.

Без ограничений будут получать помощь все онкобольные.

Кроме того, нет ограничений при оказании некоторых видов помощи в поликлиниках. Это касается приема детей в возрасте до года и детей с диабетом. Также в обычном режиме будут проводиться обследования для продления инвалидности и направления на санаторно-курортное лечение.