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Плановая медпомощь, остановленная в Карелии из-за коронавируса, продолжится в определенных случаях

Новости. Общество
18:23, 25 Января 2022
фото: Ольга Чайка/https://vk.com/olga.chayka

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Решение Минздрава Карелии приостановить оказание плановой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, не коснется некоторых видов помощи и отдельных больниц.

Об этом сообщил сегодня в ходе «Прямой линии» министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По его словам, в обычном режиме будет оказываться плановая медпомощь в Республиканской больнице им. Баранова и Детской республиканской больнице.

Без ограничений будут получать помощь все онкобольные.

Кроме того, нет ограничений при оказании некоторых видов помощи в поликлиниках. Это касается приема детей в возрасте до года и детей с диабетом. Также в обычном режиме будут проводиться обследования для продления инвалидности и направления на санаторно-курортное лечение.

 

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