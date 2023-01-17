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Плановые ремонтные работы на энергообъектах в районах Карелии идут в соответствии с графиком  

Новости. Общество
10:10, 27 Февраля 2023

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АО «Прионежская сетевая компания» выполняет Ремонтную программу в зоне своей ответственности.

Неотложные ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях невозможно вести без временных отключений потребителей, напоминают в АО «ПСК».

Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 27 февраля по 3 марта возможны:

Кемский муниципальный район:

— 28 февраля и 2 марта с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки, Набережная, Заречная, Сенная, Болотная, Школьная, Первомайская, Вей-луда.

Кондопожский муниципальный район:

— 27 февраля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Загородная, Ветлечебная, Комсомольская (дома 31,33), Коммунальная, Заводская (дом 3).

— 28 февраля с 9.00 до 15.00. Деревня Эльмус.

Костомукшский городской округ:

— 27 февраля с 2.00 до 3.00. Поселок Контокки.

Лоухский муниципальный район:

— С 27 февраля по 3 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Малиновая Варакка: улицы Слюдяная (дома 8, 9, 9-А), Лесная (дома 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 12, 14, 15) Советская (дома 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18).

— 3 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Малиновая Варакка: улицы Слюдяная, Советская, Лесная, вышка «Ростелеком».

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 27 февраля по 3 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Венгигора.

— С 27 февраля по 3 марта с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

Муезерский муниципальный район:

— 28 февраля с 13.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улицы 8-го Марта, Правды, Строителей.

Олонецкий муниципальный район:

— 27 февраля с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1-3), Титова (дома 1-18).

— 28 февраля с 13.30 до 16.30. Поселок Ильинский: улицы Ганичева, Крайняя, Песочная, Луначарского, Гагарина, Комсомольская (дом 2).

— 1 марта с 13.30 до 16.30. Деревня Ковера: улицы Гагарина, Олонецкая, Болотная.

Прионежский муниципальный район:

— 27 февраля с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично); поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 65 — 110), Набережная, Совхозная.

— 28 февраля с 10.00 до 16.00. Местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.

— 1 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега.

— 1 марта с 13.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Деревянное: Набережная, Новоселов. Переулки Заречный, Набережный, здание школы № 9.

— 2 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 182 — 204), Советская (дома 166 — 183). Переулок Ивинский.

— 3 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1 — 38), Советская (дома 1 — 65).

Пряжинский национальный район:

— 27 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Рябиновая, Тенистая, Брусничная, Солнечная.

— 28 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: Лесная, Гусева, Первомайская, Ленина, Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Комсомольская, Новая, Школьная, Железнодорожная, Лесная, Комсомольская; местечки Урозеро, Падозеро (28, 33 км.).

Сегежский муниципальный район:

— 2 февраля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Гористая (дома1-12), Пристанская (дом 13), Октябрьская (дом 1-Б).

Сортавальский муниципальный район:

— 27 февраля с 10.00 до 16.00. Поселки Рускеала (частично), Маткаселькя.

— 28 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Рускеала: улицы Заводская, Детская.

 

 

 

 

 

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