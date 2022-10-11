Планы создания туробъекта на месте съемок фильма «Любовь и голуби» в Карелии стали поводом для судебной тяжбы

Суды всех инстанций встали на сторону властей Карелии в споре за участок на месте съемок фильма «Любовь и голуби».

Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

В 2021 году министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия передало муниципалитету участок в бессрочное пользование для строительства туристического маршрута, объектов показа, пешеходной инфраструктуры и смотровых площадок.

Это решение решила оспорить в суде жительница Карелии. В заявлении она указала, что ранее пыталась получить этот участок в аренду, но ей отказали. Основанием для отказа стало то, что там нет места для размещения объектов капитального строительства, поскольку участок частично расположен в охранной зоне кабельной линии электроснабжения и охранной зоне гидрологического поста.

Суд признал это решение законным. Заявительницы пыталась оспорить постановление в вышестоящих судебных инстанциях, но и там проиграла.