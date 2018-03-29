Пластические хирурги отказались оперировать Аллу Пугачеву

Врачи отказались оперировать Аллу Пугачеву из-за ее проблем со здоровьем.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отметит свой 69 день рождения. Несколько лет назад певица хотела приостановить процесс старения и сделать себе круговую подтяжку лица. Она обратилась в одну из московских клиник, но ей отказали. Медики не захотели рисковать, ведь у Аллы Борисовны серьезные проблемы с сердцем, кроме того, она страдает сахарным диабетом и курит, пишет uznayvse.

С тех пор певица ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов и тем не менее для своего возраста она отлично выглядит. За последние несколько лет Примадонна сильно похудела, оказалась от бесформенных балахонов, обновила гардероб и стала позволять себе носить узкие джинсы и короткие юбки, ведь у нее прекрасные стройные ноги.

"У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами", - говорит звездный стилист Алишер. Редакция uznayvse.ru напоминает, недавно на своей странице в Инстаграм Алла Пугачева призналась, что ее здоровье оставляет желать лучшего.

"Увидела, что меня назвали бабушкой-старушкой с подагрическими ногами. И я решила закрыть этот вопрос и сказать правду: я старая, больная женщина. Причем старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", - написала певица.