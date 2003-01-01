Пластилин вместо цветов: молодожёны из Петрозаводска придумали альтернативу привычным свадебным подаркам

Медсестра и её жених попросили гостей на свадьбе подарить им детские игрушки, пластилин и фломастеры вместо цветов, чтобы помочь детям, которые лежат в больнице.

Медсестра отделения анестезиологии и реанимации Детской Республиканской больницы им. И. Н. Григовича Анастасия Черткова и её новоиспечённый супруг Данил попросили гостей, пришедших к ним на свадьбу, вместо цветов подарить детские игрушки, фломастеры, карандаши, раскраски и пластилин.

Задумка молодожёнов состояла в том, чтобы после торжества передать полученные презенты детям, которые лежат в больнице. О том, почему они решили так поступить, рассказали в группе медучреждения.

— Идея родилась из личного опыта. В прошлом году я ездила на свадьбу к подруге и сама увидела: безусловно, цветы — это красиво и приятно, но гости тратят на них огромные суммы. А потом эти букеты просто некуда девать, они вянут. Поэтому я предложила альтернативу, и мой жених Даня полностью меня поддержал. (…) Я знаю, как важно, чтобы в игровых комнатах больницы всегда были материалы для творчества. Думаю, никогда не будет лишним новый альбом, фломастеры или настольная игра для ребёнка, который проходит лечение, — поделилась Анастасия.

По словам девушки, абсолютно все приглашённые на свадьбу гости поддержали идею супругов и принесли целые пакеты с наборами для детского творчества. Теперь новые игрушки будут радовать маленьких пациентов больницы им. И. Н. Григовича.