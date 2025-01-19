Плата за вход - сгущенка: в Петрозаводске прошла благотворительная дискотека

В Петрозаводске прошла благотворительная дискотека в честь Дня студента.
В преддверии Дня российского студенчества, который отмечается 25 января, в Петрозаводске прошла благотворительная дискотека, сообщили на странице Кооперативного техникума. Организаторами выступили студенты системы среднего профессионального образования. Вечеринка состоялась в ресторане «Каудаль», где вход для всех желающих осуществлялся в обмен на банку сгущенного молока.
Как уточняется, общими усилиями было собрано 516 банок сгущенки. Их передадут на фронт для поддержки бойцов, участвующих в СВО.
Кооперативный техникум поблагодарил ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» за инициативу и организацию данного благотворительного мероприятия.
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