Плата за вход - сгущенка: в Петрозаводске прошла благотворительная дискотека

В Петрозаводске прошла благотворительная дискотека в честь Дня студента.

В преддверии Дня российского студенчества, который отмечается 25 января, в Петрозаводске прошла благотворительная дискотека, сообщили на странице Кооперативного техникума. Организаторами выступили студенты системы среднего профессионального образования. Вечеринка состоялась в ресторане «Каудаль», где вход для всех желающих осуществлялся в обмен на банку сгущенного молока.

Как уточняется, общими усилиями было собрано 516 банок сгущенки. Их передадут на фронт для поддержки бойцов, участвующих в СВО.

Кооперативный техникум поблагодарил ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» за инициативу и организацию данного благотворительного мероприятия.