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Плата за ЖКУ с 1 сентября будет начисляться по фактическому потреблению — это намного дороже

Новости. Общество
16:56, 22 Февраля 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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С 1 сентября плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как сейчас.

Это следует из принятого в начале февраля постановления правительства РФ.

О возможных последствиях такого решений говорится в письме НП «ЖКХ Контроль» в адрес Минстроя.

Сегодня размер платы ограничен нормативом, рассказал «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. По существующим правилам, взимать плату выше этого норматива можно только в том случае, если общим собранием собственников квартир принят перечень услуг больше минимального.

В письме «ЖКХ Контроль» сказано, что может сложиться ситуация, когда в домах существенно увеличится плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества.

«Это особенно актуально для домов старой постройки в силу износа внутридомовых инженерных систем, в том числе по причине их ненадлежащего содержания организациями, управляющими МКД, а также плохой платежной дисциплины и неучтенного потребления коммунальных ресурсов», следует из документа.

По оценке руководителя регионального центра «ЖКХ Контроль» по Московской области Валерия Мамчура, расходы на ЖКУ на содержание общего имущества в домах могут вырасти на 20–50%.

В Минстрое «Известиям» подтвердили планы перерасчета платы за коммунальные ресурсы.

«В марте 2022 года планируется проведение серии встреч с руководителями региональных органов жилищного надзора, в рамках которых планируется обсуждение нововведений в части перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме», — рассказали в Минстрое.

 

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