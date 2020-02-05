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Платежи по транспортному налогу в Карелии резко выросли: куда пойдут деньги

Новости. Общество
11:52, 06 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Рост поступлений в бюджет Карелии средств от транспортного налога в 2020 году планируется использовать для финансирования дорожного хозяйства Петрозаводска.

Это следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в республиканский бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

По оценке правительства Карелии, в бюджет республики в 2020 году за счет транспортного налога поступит сумма на 42,2 млн рублей больше, чем было запланировано. Корректировка прогноза проведена исходя их фактических объемов поступления налога в 2019 году.

Подробнее, куда пойдут деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gary
2020-02-06 14:05:54
Интересн, а какому государству Вы доверяете?
Где там у нас без налогов живут?, Аууууу
новый
2020-02-06 13:40:54
Кому не нравится, пусть сваливает.
nae
2020-02-06 13:14:37
И акцизы из бензина никуда не дели и транспортный налог повысили. Молодцы, чё. Еще кто-то доверяет этому государству?
кир
2020-02-06 13:34:01
nae, давно не доверяю и ничего у него не прошу.
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