Платежи по транспортному налогу в Карелии резко выросли: куда пойдут деньги

Рост поступлений в бюджет Карелии средств от транспортного налога в 2020 году планируется использовать для финансирования дорожного хозяйства Петрозаводска.

Это следует из пояснительной записки к законопроекту о внесении изменений в республиканский бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

По оценке правительства Карелии, в бюджет республики в 2020 году за счет транспортного налога поступит сумма на 42,2 млн рублей больше, чем было запланировано. Корректировка прогноза проведена исходя их фактических объемов поступления налога в 2019 году. Подробнее, куда пойдут деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".