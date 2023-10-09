Платформу в стиле ретро построили железнодорожники в самом туристическом районе Карелии

На станции Хелюля оборудовали дополнительную береговую пассажирскую платформу из дерева.
На железнодорожной станции Хелюля, расположенной на перегоне Сортавала — Кааламо, выполнен ремонт береговой пассажирской платформы длиной 180 метров. Асфальтовое покрытие заменили на тротуарную плитку, установили современное ограждение и освещение, говорится в пресс-релизе ОЖД.
Также на станции оборудовали дополнительную береговую пассажирскую платформу длиной 130 метров. Ее выполнили в ретро-стиле из дерева, сообщили железнодорожники.
На платформе установили ограждение, два пассажирских навеса с возможностью беспроводной зарядки мобильных телефонов.
В двух местах имеются лестничные спуски. Один сход
оборудован пандусом с ограждением для маломобильных граждан.
«Спустившись со второй лестницы, пассажир по удобному мостику может выйти в поселок или прогуляться по пешеходной дорожке, расположенной между двумя спусками. Длина
прогулочной зоны, покрытой брусчаткой, составляет 100 метров», — отметили в Октябрьской железной дороге.
На обеих пассажирских платформах монтируют динамические табло, размещены скамейки и малые архитектурные формы.
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