Платформу в стиле ретро построили железнодорожники в самом туристическом районе Карелии

На станции Хелюля оборудовали дополнительную береговую пассажирскую платформу из дерева.

На железнодорожной станции Хелюля, расположенной на перегоне Сортавала — Кааламо, выполнен ремонт береговой пассажирской платформы длиной 180 метров. Асфальтовое покрытие заменили на тротуарную плитку, установили современное ограждение и освещение, говорится в пресс-релизе ОЖД.



Также на станции оборудовали дополнительную береговую пассажирскую платформу длиной 130 метров. Ее выполнили в ретро-стиле из дерева, сообщили железнодорожники.



На платформе установили ограждение, два пассажирских навеса с возможностью беспроводной зарядки мобильных телефонов.

В двух местах имеются лестничные спуски. Один сход

оборудован пандусом с ограждением для маломобильных граждан.



«Спустившись со второй лестницы, пассажир по удобному мостику может выйти в поселок или прогуляться по пешеходной дорожке, расположенной между двумя спусками. Длина

прогулочной зоны, покрытой брусчаткой, составляет 100 метров», — отметили в Октябрьской железной дороге.



На обеих пассажирских платформах монтируют динамические табло, размещены скамейки и малые архитектурные формы.







