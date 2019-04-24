Платная муниципальная парковка в Петрозаводске будет рассчитана на 70 машин

Первая в Петрозаводске муниципальная платная парковка появится на пересечении улиц Энгельса и Красная - напротив здания таможни.

Как сообщила пресс-служба администрации города, обустройством парковки будет заниматься муниципальное учреждение "Служба заказчика". Оно установит паркоматы и шлагбаум, отремонтирует ограждения, определит тарифы.

Парковка будет рассчитана 70 машиномест.

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