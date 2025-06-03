Плату за потребление воды без счетчиков в России хотят увеличить в три раза

Минстрой РФ подготовил проект по увеличению платы за воду без счетчиков в три раза.

Соответствующий документ разместили на федеральном портале нормативных правовых актов.

В настоящий момент, если в квартире нет счетчиков расхода воды, плата за коммунальные услуги начисляется по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента. Его устанавливают местные власти в пределах до 1,5 от норматива. Сейчас в Минстрое предлагают увеличить данный коэффициент до трех.

Также планируют ужесточить правила начисления платы при незаконных или самовольных подключениях к водопроводу. Пересчитать сумму могут лишь в случае, если расчеты окажутся ошибочными.

Ранее власти Карелии рассказали, на сколько подорожают коммунальные услуги в республике в 2025 году.