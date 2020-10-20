Плату за ЖКУ будут возвращать, если услуги окажутся некачественными

Совет Федерации на заседании одобрил закон об уменьшении платы за коммунальные услуги, если их предоставляют с перерывами или с нарушением качества.

Подготовленные правительством поправки в Жилищный кодекс предусматривают снижение размера платы за некачественные ЖКУ вместо штрафов.

Положение о том, что виновный в нарушении качества услуг ЖКХ или непрерывности их предоставления должен уплатить штраф потребителю, было предложено исключить.

В правительстве предложили альтернативную меру - перерасчет стоимости ЖКУ и возмещение морального и иного вреда.

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