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Плату за ЖКУ будут возвращать, если услуги окажутся некачественными

Новости. Общество
16:06, 21 Октября 2020
фото: Антон Вергун/ТАСС
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Совет Федерации на заседании одобрил закон об уменьшении платы за коммунальные услуги, если их предоставляют с перерывами или с нарушением качества.

Подготовленные правительством поправки в Жилищный кодекс предусматривают снижение размера платы за некачественные ЖКУ вместо штрафов.

Положение о том, что виновный в нарушении качества услуг ЖКХ или непрерывности их предоставления должен уплатить штраф потребителю, было предложено исключить.

В правительстве предложили альтернативную меру - перерасчет стоимости ЖКУ и возмещение морального и иного вреда.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-10-21 17:26:19
Ещё одно запудривание мозгов обывателям, вместо заботы о них. Баллы зарабатывают к предстоящим выборам.
Горожанин
2020-10-21 17:24:13
Еще бы с поставщиком ресурса попробовали судиться...
кир
2020-10-21 17:19:18
Умрешь судиться. Нет метрологически поверенных градусников в квартирах. :)
Беня
2020-10-21 17:31:19
кир, к этому градуснику ещё сетифициронанный оператор будет нужен, с высшим образованием, утвержденая методика измерений, комиссия в составе председателя и двух членов, 33 понятых для фиксации в акте установленных безобразий, оператор видеофиксации и ещё пунктов 50 какой-нибудь херни :)
Презде чем умрёшь судится, затрахаешься до смерти на сборе фактуры :)
кир
2020-10-21 18:07:13
Беня, так-так. :)
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