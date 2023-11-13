Племянник из-за выпивки продал тетину шкуру

Житель Медвежьегорского района Карелии украл у тети медвежью шкуру и продал, чтобы купить спиртное.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение от женщины, которая просила помочь найти вора. У заявительницы пропала медвежья шкура стоимостью более 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже имущества причастен 36-летний племянник потерпевшей. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что в дом, где он жил с отцом, часто приезжала его тётя, поэтому некоторые её вещи хранились у них. Когда-то женщине подарили медвежью шкуру, и она на время оставила её у родственников. Фигурант искал деньги на алкоголь. Увидев шкуру медведя с головой и лапами, он решил её продать.

В итоге злоумышленник продал шкуру односельчанину. Впоследствии выяснилось, что и сосед тоже продал ее, поэтому вернуть хозяйке украденное имущество не удалось.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.