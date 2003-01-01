Пленэрные пейзажи Мунозерского края представят на выставке в Национальном театре Карелии

Работы, выполненные более чем 20 мастерами из разных регионов России, представят на суд петрозаводчан.

24 сентября в 16:00 в Эркерном фойе Национального театра Карелии состоится вернисаж выставки «Мунозеро — 10 лет. Путешествие с этюдником», посвящённой юбилею проведения пленэров в деревнях Мунозеро и Тереки, сообщили в группе учреждения.

На протяжении десятилетия карельские художники дважды в год — осенью и весной — отправлялись за вдохновением в окрестности Кондопоги, чтобы запечатлеть в своих работах колоритные северные пейзажи.

— Это не просто экспозиция, а настоящий 10-летний итог творческого пути художников, которые в разные годы побывали в этом удивительном крае. Более сорока произведений живописи, графики и объектов, созданных двадцатью одним автором, представлены на суд зрителей. Среди них — работы признанных карельских мастеров, а также художников из Санкт-Петербурга и Смоленска, — рассказали организаторы.

