Плитка развалилась рядом с композицией «Единство» в Петрозаводске

Судя по фотографиям, плитка была уложена, как мозаика.
Разрушение композиции из плитки произошло на набережной Онежского озера в Петрозаводске рядом с памятником «Единство». Фотографиями поделились очевидцы в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.
«Вроде только в прошлом году облагораживали объект, покрытие все было на месте, довольно красиво. Куда все исчезло? Гарантия есть еще на работы? Восстановят как было?»,
— сообщили пользователи соцсети.
Ранее мы сообщили о том, что петрозаводчане пожаловались на ямы в карельской столице.
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