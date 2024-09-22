Плитка развалилась рядом с композицией «Единство» в Петрозаводске

Судя по фотографиям, плитка была уложена, как мозаика.

Разрушение композиции из плитки произошло на набережной Онежского озера в Петрозаводске рядом с памятником «Единство». Фотографиями поделились очевидцы в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Вроде только в прошлом году облагораживали объект, покрытие все было на месте, довольно красиво. Куда все исчезло? Гарантия есть еще на работы? Восстановят как было?»,

— сообщили пользователи соцсети.

Ранее мы сообщили о том, что петрозаводчане пожаловались на ямы в карельской столице.