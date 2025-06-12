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Пляжи закрыты, часть дорог затопило: в Сочи ливни и ураганный ветер

Новости. Происшествия
16:50, 16 Июня 2025
фото: © Администрация города Сочи

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Несколько районов Сочи подтопило после сильных дождей.

Минувшей ночью в Сочи выпало большое количество осадков. О последствиях непогоды рассказали в пресс-службе местной администрации.

Как пояснили в ведомстве, во время урагана упали 10 деревьев, наблюдались перебои с электроснабжением в разных районах города. В Дагомысе из-за обильных осадков затопило участок Батумского шоссе. По последним данным, вода сошла с проезжей части.

Наблюдались незначительные кратковременные подтопления дорог и территорий и в других районах, вода ушла самотеком. Реки из берегов не выходили. Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме.

По словам главы Сочи Андрея Прошунина, штормовое предупреждение действует до конца суток 17 июня. Официальные пляжи города на два дня закрыты для купания.

— Ожидаются залповые ливни в сочетании с грозой и градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе шквалистое усиление ветра 15-18 м/с. На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Волнение моря сохраняется, купание на пляжах временно ограничено. Циклон находится над морем и периодически выходит на берег в виде сильных дождевых осадков, — отметили в администрации.

Жителям и гостям курорта порекомендовали воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

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