Плохо затушенный костер стал причиной пожара в популярном туристическом районе Карелии (ФОТО)

Очередной лесной пожар произошел 17 августа на территории Лахденпохского лесничества.

В паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» появились фото лесного пожара на территории района.

Как сообщили на странице Лахденпохского лесничества, причиной пожара стал плохо затушенный костер. Огонь в лесу разгорелся днем 17 августа.

В лесничестве еще раз напомнили жителям и гостям Карелии о необходимости осторожно обходиться с огнем в лесу и тщательно тушить за собой костры и даже окурки от сигарет.