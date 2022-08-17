Жители Северо-Запада рассказали, какие вредные привычки появились у них из-за работы

Жители Северо-Западного федерального округа, куда входит Карелия, в ходе опроса рассказали, какие вредные привычки они «заработали».

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru провели опрос, в ходе которого выяснили, какие негативное влияние работа оказывает на жизнь людей.

В целом многие жители Северо-Западного федерального округа позитивно оценивают влияние работы на свою жизнь. Так, 16% опрошенных считают, что работа помогает им развиваться, 15% уверены, что их работа делает жизнь других людей лучше, а 13% считают ее своим любимым делом. Еще 9% благодаря работе чувствуют признание других людей. 6% трудящихся благодаря работе реализуют свои идеи, а 3% чувствуют престиж.

Однако опрошенные признают и негативное влияние работы. Так, больше половины участников опроса из СЗФО признали, что из-за работы постоянно «накручивают» себя и нервничают. Это самый высокий показатель по России — в среднем по стране этот показатель достигает 40%.

Также часто следствием работы становится нарушение сна, на это жалуется 42% опрошенных. У 36% наблюдается недостаток активности.

Кроме того, 30% респондентов признались, что из-за работы пристрастились к фастфуду, сладкому и в целом часто переедают. Наконец, по 9% опрошенных стали курить и чаще употреблять из-за работы алкоголь.

Не заработали никаких вредных привычек лишь 16% жителей СЗФО.

При этом представители разных профессий «зарабатывают» разные вредные привычки: так, режим сна чаще всего сбивают представители производственной сферы и маркетологи, думают о работе даже дома специалисты в области управления персоналом и работники сферы продаж, на низкую активность из-за сидячей работы жалуются ИТ-специалисты, бухгалтеры и пиарщики. А вот злоупотребляют алкоголем и сигаретами чаще всего начинающие специалисты и студенты.