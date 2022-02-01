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Плохую погоду и отсутствие гастарбайтеров назвали причинами срыва строительства школы в Карелии

Новости. Общество
10:33, 02 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Министерство строительства Карелии назвало причины, из-за которых затягивается возведение новой школы в поселке Деревянка, и намерено расторгнуть контракт с подрядчиком.

Это следует из ответа Минстроя на запрос депутата парламента республики Ольги Шмаеник.

В письме говорится, что «производство работ на объекте было осложнено по нескольким причинам». В их числе называются зимние морозы и весенние паводки, дефицит цемента и резкое увеличение цен на стройматериалы.  Поставка материалов к тому же была ограничена из-за ремонта дороги.

Кроме того, в качестве одной из причин Минстрой назвал «невозможность привлечения иностранных граждан к выполнению работ в связи со сложной эпидемиологической обстановкой».

Также министерство указало на «ненадлежащее исполнение обязательств» подрядной организацией. Минстрой собирается расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Школа должна быть сдана до 31 декабря, но степень готовности объекта сейчас составляет всего 14%.

Стройка финансируется в рамках нацпроекта «Образование», в основном, за счет федерального бюджета. Ее общая стоимость оценивается почти в 500 млн рублей.

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Комментарии

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Hoвый
2022-02-02 10:58:16
Работать некому - все блогеры
Саныч
2022-02-02 10:47:21
Смеюсь. Платите нормальные деньги за работу - и не будет дефицита рабочих рук. Привыкли на халяве выезжать.
Гость
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