Площадь единственного лесного пожара в Карелии сократилась до 0,1 га

Последний очаг возгорания действует на территории Медвежьегорского района.
Площадь последнего лесного пожара, действующего на территории Карелии, составила 0,1 гектара, сообщили в Минприроды региона.
Отмечается, что возгорание было обнаружено сегодня утром в Медвежьегорском районе, на его ликвидацию отправились 4 специалиста. Как отметили в ведомстве, огонь начал распространяться из-за нарушения правил природопользования.
— Кроме того, вчера в Суоярвском и Пудожском округах были потушены пожары площадью 3,9 га и 0,01 га, — добавили там.
Напомним, жителям и гостям республики запрещено посещать леса вплоть до 18 августа. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяч рублей.