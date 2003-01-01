Реклама на сайте
Кинотетрис
«Мой папа – медведь»: о том, как влезть в чужую шкуру и наладить взаимоотношения
01 августа, 14:42 Статьи
Тема недели
«Мы в отчаянии»: родители пострадавшего от удара током подростка просят найти виновного в трагедии
01 августа, 14:00 Статьи
Тема недели
Сотрудничество Карелии и Wildberries: компания согласилась на условия региона
31 июля, 17:40 Статьи
Новости

Двое пропавших в Белом море туристов вышли на связь

13:50

Собаку, которую избили на глазах ребенка в Карелии, лечат в Санкт-Петербурге

13:40

В Карелии удалось уменьшить площадь лесных пожаров

13:30

В Карелии из-за съезда в кювет пострадали два человека

13:20

Ни квартиры, ни денег: мошенники обокрали уроженку Олонца при попытке снять жилье

13:00

В национальном парке «Водлозерский» одновременно зафиксировали пять лесных пожаров

12:50

Стало известно, кто погиб в столкновении туристического автобуса с поездом в Ленобласти

12:30

Количество пожаров в Карелии уменьшилось до 29

12:00

В ходе СВО погибли двое жителей Сегежского района

11:55

Четырехлетнего ребенка на самокате сбили во дворе в Петрозаводске

11:45

Названа предварительная причина страшного ДТП с туристическим автобусом рядом с Карелией

11:30

Обвиняемому в мошенничестве с ремонтом лыжной базы в Кондопоге вынесли приговор

11:20

Мошенники украли у петрозаводчанки почти миллион рублей

11:10

Опубликован список пассажиров автобуса, который столкнулся с поездом в Ленобласти

10:55

Лестницу возле детской площадки в Кеми отремонтируют после обращений жителей

10:48

В Петербурге двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа

10:45

Остановочный комплекс в Петрозаводске придется ремонтировать через сутки после установки

10:30

В Петрозаводске завершается строительство хирургического корпуса БСМП

10:10

Карельские медики работают на месте страшного ДТП с туристами в Ленобласти

10:00

В Японии для пенсионеров ввели запрет на разговоры по телефону при использовании банкомата

09:50

По соседству с Карелией столкнулись поезд и автобус с туристами

09:25

В Петрозаводске выписали избитую матерью двухмесячную девочку

09:00

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

08:40

Новую схему обмана под видом сотрудников военкомата придумали мошенники

23:00

Двое туристов на катамаране пропали на Белом море в Карелии

21:20

Доля россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей составила треть всех работников в стране

20:30

Названа причина большинства лесных пожаров в Карелии

18:50

Нарушителей, рисковавших здоровьем детей, остановили в Петрозаводске

17:50

Кратковременные дожди и до +29°С ждут Карелию в понедельник

17:00

В центре Петрозаводска затопило улицу

16:00

В Финляндии состоялся автопробег противников закрытия границы с Россией

14:50

На юге России с моста рухнул автобус с 25 пассажирами

14:10

Количество лесных пожаров в Карелии удалось уменьшить до 33

13:20

Пик аномальной жары пройден: синоптики рассказали о погоде в Карелии на неделю

12:30

Массовые проверки водителей проходят в Петрозаводске

11:50

В Карелии сообщили о гибели рыбака

11:00

Жительница Карелии занялась инвестициями под управлением неизвестных и потеряла деньги

10:00

Умер американский музыкант Леонардо Хименес, работавший с The Rolling Stones

09:00

Специалист рассказал, что шанс вымирания человечества из-за ИИ равен 95%

00:10
В Карелии удалось уменьшить площадь лесных пожаров
13:30 Общество
Поделиться

В Карелии огнеборцы снизили площадь лесных пожаров.

фото: © Правительство Карелии

За сутки удалось уменьшить общую зону возгорания с 1696 до 1597 га. Сегодня планируется локализовать значительное возгорание в Кемском районе. Об этом сообщил в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики Глава региона Артур Парфенчиков.

Лесопожарная обстановка в Карелии из-за жаркой и сухой погоды остается сложной. Благодаря оперативному перераспределению сил и средств специалистам удалось снизить количество действующих лесных пожаров до 30.

Артур Парфенчиков на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики отметил, что после усиления группировки огнеборцы сегодня утром потушили крупный пожар в Калевальском районе. Также планируется локализация возгорания в лесу в Кемском районе.

Министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская доложила руководителю региона, что 4 августа планируется локализовать шесть лесных пожаров на площади 277 га, а также полностью потушить шесть возгораний на площади 51 га.

– В настоящее время на тушении пожаров задействованы 325 человек, 74 единицы техники. К ликвидации возгораний подключается все больше арендаторов, среди них – Соломенский лесозавод, «Ладога Лес», «Шуялес» и многие другие. Активное участие принимают и специалисты авиалесоохраны из Марий Эл и Тюмени, – отметила Янина Свидская.

Министр подчеркнула, что угрозы населенным пунктам нет.

На территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 600 тыс. рублей.

Запрет на посещение лесов продолжает действовать в Костомукшском округе, Пудожском, Муезерском и Лоухском районах.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

Обсудить (0) в ленту
Двое пропавших в Белом море туристов вышли на связь
13:50 Происшествия
Количество пожаров в Карелии уменьшилось до 29
12:00 Природа
Обвиняемому в мошенничестве с ремонтом лыжной базы в Кондопоге вынесли приговор
11:20 Криминал
В Петрозаводске завершается строительство хирургического корпуса БСМП
10:10 Общество
«Заменили кровлю, окна и двери»: в Медвежьегорском районе полностью обновили ФАП

Подробностями проведения ремонта поделился глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Пик аномальной жары пройден
Читать далее

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение