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Площадь лесных пожаров в Карелии снова выросла

Новости. Происшествия
08:49, 24 Июля 2021
фото: Суоярвское Лесничество / ВК / скриншот видео

Общая площадь лесных пожаров Карелии к вечеру пятницы выросла до 10977 гектар.

Это следует из сводки ФБУ «Авиалесоохрана» по состоянию на 00:00 24 июля.

Днем ранее площадь пожаров составляла 8702 гектара.

Вместе с тем, количество очагов возгорания сократилось с 30 до 19.

В Карелии задействовано 24 работника ФБУ «Авиалесоохрана», 21 работник ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 10 работников ГБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов».

Ранее МЧС Карелии сообщило, что все крупные пожары в Суоярвском, Пряжинском и Сегежском районах полностью «окольцованы» - созданы необходимые минполосы, расширены дороги. 

 

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Комментарии

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Беня
2021-07-24 10:34:32
Мне кажется без 100 лимонов это не потушить :)
сашка
2021-07-24 10:04:17
Лишь бы до вечера не потушили. Офф, я правильно сказал ?
наташка
2021-07-24 09:15:10
У либерды праздник
Dredd
2021-07-24 09:39:56
наташка, Президент России Владимир Путин в интервью, данном ряду российских и зарубежных телеканалов, утвердительно ответил на заявление журналиста, попросившего его подтвердить, что он «настоящий либерал и придерживается либеральных взглядов». Фрагменты интервью, которое полностью выйдет в эфир вечером 19 января, приводит «Интерфакс».
Беня
2021-07-24 10:30:31
Dredd, тактическая хитрость, раз простачки на это покупаются, стало быть хитрость в натуре хитрая по нынешним временам :) :) :)
это как в анекдоте:
-А мой сосед Иван Ивыныч говорит шо за ночь ставит пять палок. А ему 88 лет - на 10 лет старше.
-Петр Петрович, дык и вы говорите...
:) :) :)
Dredd
2021-07-24 09:37:00
наташка, у Жириновского?
Off
2021-07-24 10:17:54
Dredd, ++
Вася
2021-07-24 09:32:09
наташка, А вера глубинного народа ?
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