Площадь лесных пожаров в Карелии снова выросла

Общая площадь лесных пожаров Карелии к вечеру пятницы выросла до 10977 гектар.

Это следует из сводки ФБУ «Авиалесоохрана» по состоянию на 00:00 24 июля.

Днем ранее площадь пожаров составляла 8702 гектара.

Вместе с тем, количество очагов возгорания сократилось с 30 до 19.

В Карелии задействовано 24 работника ФБУ «Авиалесоохрана», 21 работник ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 10 работников ГБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов».

Ранее МЧС Карелии сообщило, что все крупные пожары в Суоярвском, Пряжинском и Сегежском районах полностью «окольцованы» - созданы необходимые минполосы, расширены дороги.