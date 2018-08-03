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Новости. Происшествия
13:15, 03 Августа 2018

Площадь лесных пожаров в Карелии за сутки выросла до 420 гектаров

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В Карелии будут увеличивать группировку для борьбы с растущим числом лесных пожаров, сообщает министерство природных ресурсов и экологии.

"По состоянию на утро 3 августа на территории Карелии действуют 23 лесных пожара общей площадью 420 гектаров. На их тушении задействованы силы и средства Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, арендаторов, МЧС России по Республике Карелия", - говорится в сообщении.

Лесные пожары зафиксированы в Лоухском, Калевальском, Муезерском, Кемском, Медвежьегорском, Сегежском и Лахденпохском районах. Десять пожаров находятся в стадии локализации.

В тушении пожаров задействованы 150 человек.

Наиболее сложная ситуация складывается в Лоухском районе, где сейчас действует 10 пожаров площадью 363 гектара.

В четверг, 2 августа, в связи с погодными изменениями восемь пожаров произошло от гроз.

По словам министра природных ресурсов и экологии РК Алексея Щепина, ситуация с лесными пожарами находится под контролем.

"Угрозы населенным пунктам нет. В связи с установившейся жаркой погодой на всей территории республики призываю всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Принято решение о наращивании группировки сил и средств на ликвидацию действующих пожаров", – сказал Алексей Щепин.

Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 275 лесных пожаров, их общая площадь – около 1,5 тысячи гектаров. 

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Комментарии

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Изя
2018-08-03 13:24:09
Пожары разрастаются каждый день , только дожди могут спасти . С таким министрам по природопользованию РК это может превратится в катастрофу , Мало ему было пожаров в лесах Бурятии .
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