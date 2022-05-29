Площадь на Древлянке, где сейчас процветает незаконная торговля, изменится до неузнаваемости (ФОТО)

Архитектор Александр Савельев представил проект благоустройства Почтовой площади в Петрозаводске.

В Заксобрании Карелии состоялась встреча по благоустройству Почтовой площади в Петрозаводске, на которой обсуждалась концепция обновления этой общественной территории.

В обсуждении приняли участие депутат от Древлянки и Перевалки Марина Гуменникова, начальник управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска Ксения Иванова, архитектор Александр Савельев и бизнесмены, объекты которых находятся на площади.





Александр Савельев представил 3D-макет обновленной площади. Так, с учетом соблюдения требований пожарной безопасности предлагается ограничить въезд на территорию автотранспорта, установить фонари, подсветку, цветочные композиции и скамейки, разбить клумбы, высадить декоративные кустарники, замостить площадь двухцветной брусчаткой.

По предложению архитектора центральным ядром должно стать дерево-крупномер. Участники встречи сошлись во мнении, что им может стать ель.

Марина Гуменникова напомнила, что раньше именно в этом месте на Новый Год устанавливали елку и проводили праздничные гуляния. Также депутат подчеркнула, что площадь должна сочетаться с прилегающей к ней Березовой аллеей.



- В Петрозаводске продолжается поэтапное благоустройство Березовой аллеи. В 2019 году преобразился участок аллеи от проезда Просвещения до улицы Древлянка. В этом году около дома №40 на Березовой аллее должны появиться детская и спортивная площадки и зона отдыха. В рамках республиканской субсидии на социально-экономическое развитие запланировано благоустройство Березовой аллеи от Почтовой площади до улицы Сыктывкарская. Поэтому все работы и элементы благоустройства Почтовой площади следует выполнить в едином композиционно стиле и цветовых решениях, - отметила Марина Гуменникова.



Кроме того, подчеркнула депутат, необходимо убрать с площади все объекты несанкционированной торговли и привести в порядок рекламные модули.

Участники встречи обсудили возможный ремонт часов на башне почты, организацию ярмарок и мобильных тематических выставок, монтаж системы видеонаблюдения, а также проведение информационной работы о важности сохранения и бережного отношения к новым объектам.



С учетом высказанных предложений решено до начала работ установить на площади знаки «Пешеходная зона». В ближайшее время Александр Савельев доработает концепцию благоустройства и к середине июня представит готовый эскизный проект.