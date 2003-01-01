Площадь тления на свалке под Кондопогой уменьшилась до 0,2 га

Ситуация на полигоне ТБО в Кондопожском районе постепенно стабилизируется.
По состоянию на вечер 29 августа площадь тления отходов на полигоне в Кондопожском районе составляет 0,2 га, сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков в своём телеграм-канале.
— Работы ведутся в центральной части — перекопана территория на площади более 1 000 м² и пролито порядка 360 м² крупногабаритных ТБО. Для перекопки отходов с инертными материалами на место завезено более 12 тысяч тонн песка, пульпы и отсева, — рассказал он.
Кроме того, специалисты отделяют зону тления рвом, чтобы не допустить распространения пламени на соседние участки земли. За ситуацией на свалке ведётся круглосуточное наблюдение.
Напомним, вчера площадь тления на полигоне не превышала 0,3 га. Процесс горения на этой территории продолжается уже несколько недель. Для эффективного тушения пламени там пробурили скважину глубиной более 100 метров, а также завезли тонны песка и пульпы.