Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
Новости

Площадь тления на свалке под Кондопогой уменьшилась до 0,2 га

18:50

На Лесном проспекте в Петрозаводске возможно ограничение движения

18:30

Важную для жителей дорогу начали строить в поселке на севере Карелии

18:10

В карельской деревне Койриноя вывезли отходы форели

17:45

На трассе «Кола» в Карелии насмерть сбили пешехода

17:36

Житель Петрозаводска отдал мошенникам более 1,8 млн рублей

17:30

Дуэт «Корела» из Санкт-Петербурга выступит на юбилее Лахденпохского района

17:05

Небольшой дождь и до +16°С: какая погода ожидается в Карелии 30 августа

17:00

Семья из Белгородской области заблудилась в «плотной лесной чаще» Олонецкого района

16:50

Более 50 субботников Всероссийской акции «Вода России» провели неравнодушные граждане в Карелии

16:30

Власти Беломорского округа и депутаты определились с источником средств на ремонт аварийного моста в Колежме

16:10

«Призрачному гонщику» из Петрозаводска грозит до 5 лет тюрьмы за угон питбайка

15:50

Новый дом в ЖК «Talojarvi» - успейте забронировать бесплатно

15:30

Житель Кондопоги получил 10 лет колонии за убийство и кражу

15:15

В Петрозаводске открывается новая девятиэтажная гостиница

14:57

T2 первой среди операторов запустила канал поддержки клиентов на базе ИИ в MAX

14:30

В Медвежьегорском районе открыли памятник ветерану Великой Отечественной войны

14:20

Автобус №18 в Петрозаводске временно изменит маршрут

14:00

В Кондопожском районе модернизировали сельский ФАП

13:30

Сортавала вошла в топ-3 самых дорогостоящих направлений для туризма в сентябре

13:00

Жители Северо-Запада чаще оформляли ипотеку в июле: Сбер зафиксировал рост к июню на 20%

12:40

В России установили длительность школьного дня

12:20

«Низкий вам поклон»: житель Петрозаводска поблагодарил полицейских за спасение отца

12:00

В России зафиксирован первый случай заражения лихорадкой чикунгунья

11:40

1 сентября стартует прием работ на конкурс «Люблю тебя, Карелия»

11:30

В Карелии женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП

11:20

Задержанный в Карелии иностранный террорист на 6 лет отправится в колонию строгого режима

11:00

Карелии выделили деньги на масштабную модернизацию систем теплоснабжения

10:41

Пятилетнего ребенка сбили во дворе в Петрозаводске

10:30

Двое петрозаводчан лишились более 250 тысяч рублей, пытаясь заработать на «инвестициях»

10:10

В Карелии отстранили от управления 787 пьяных водителей

09:50

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

09:25

В Костомукше построят новый рыбоводный комплекс

09:00

Раскрыто наполнение школьных наборов для первоклассников Карелии

08:40

Названы подешевевшие в Карелии продукты

08:20

Пожар уничтожил дом на севере Карелии

08:00

Жительница Карелии завоевала второе место на конкурсе операторов машинного доения в России

07:40

Необычное поведение хищника с «буфетом» зафиксировали в заповеднике на границе Карелии

07:20

Работникам образования в Карелии задолжали полмиллиона рублей

07:00

Назван прогноз погоды на 1 сентября в Петрозаводске

06:40

Врач назвала особенность нового штамма коронавируса

00:10

В Карелии за неделю заметно подорожал бензин

23:00

Эксперт рассказал о новой мошеннической схеме с использованием проблем в доме

22:00

Свалку в Кондопоге тушат днём и ночью

21:10

Четверо человек оказались заблокированы в авто после лобового столкновения в Карелии

19:55

Петрозаводчане почтут память жертв теракта в Беслане

19:00

В Сортавальском округе до 2030 года расселят 160 аварийных домов

18:20

В Прионежском районе автомобиль улетел в кювет — есть пострадавшие

18:00

Карельские каратисты завоевали серебро и бронзу на Спартакиаде в Орле

17:40

В Карелии на протяжении пяти лет переполнены СИЗО

17:20

Облачно и до +18°С ожидается в Карелии 29 августа

17:00

Персональную выставку Ильи Растатурина откроют в Петрозаводске

16:45

В Прионежском районе Карелии простились с погибшим на СВО

16:30

В Беломорске спасли застрявшего в вентиляции котёнка

16:15

Элиссан Шандалович потребовал увеличить количество рабочих в Кончезерской школе, где идет капремонт

16:00

Пошел на СВО за отцом: 19-летний житель Петрозаводска погиб в зоне боевых действий

15:47

В Кондопожском районе водитель легкового авто погиб при столкновении с фурой

15:45

Карелия начала сотрудничество с ЮАР

15:35

Молодой пудожанин обеднел почти на 2 млн рублей после разговора с мошенниками

15:20

Взрыв бочки убил работника на карьере в Лахденпохском районе Карелии

15:00

В соседнем с Карелией регионе возбуждено уголовно дело за последствия самовыгула собаки

14:25

Два пляжа в Лоухском районе Карелии соответствуют всем санитарным нормам

13:30

В поселке Хийтола в Приладожье полностью восстановили водоснабжение

13:10

В Костомукше жестко столкнулись ВАЗ и ГАЗ

12:50

В Петрозаводске пьяный водитель попытался скрыться от полиции и врезался в патрульную машину

12:30

Петрозаводчанина убили 23 ножевыми ударами

12:00

Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей.

11:45

В России создали первый тест сразу на 25 инфекций

11:30

Президент наградил медалью жителя Карелии, который спасал людей во время прорыва на шлюзе ББК

11:15

Стало известно, на каких условиях Wildberries планирует построить логистический центр в Карелии

11:00

Между Петрозаводском и Петербургом запустят дополнительные автобусные рейсы

10:40

Карельский общественник Зябкин арестован за развратные действия с тремя подростками в прошлом году

10:12

В Беломорске подросток угнал питбайк

10:00

В РЖД показали новые вагоны купе

09:30

В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

09:00

В Петрозаводске временно изменится маршрут троллейбуса №4

08:40

Аквагрим, виртуальные миры и «вкусный» мастер-класс: как в «Тетрисе» отметят День знаний

08:20

Село в карельском Поморье может остаться без связи с миром из-за разрушающегося моста

08:00

«Весь день творился какой-то ад»: на поверхности Солнца обнаружили около 100 новых пятен

07:40

Жительница Олонецкого района примет участие в масштабном конкурсе доярок в Суздале

07:20

В 2026 году МРОТ россиян может увеличиться на 20%

07:00

Петрозаводским школьникам расскажут о многообразии спортивных секций города

06:40

Названы самые продаваемые в 2025 году российские автомобили

00:10
Площадь тления на свалке под Кондопогой уменьшилась до 0,2 га
Сегодня 18:50 Происшествия
Ситуация на полигоне ТБО в Кондопожском районе постепенно стабилизируется.

фото: © Олег Поляков

По состоянию на вечер 29 августа площадь тления отходов на полигоне в Кондопожском районе составляет 0,2 га, сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков в своём телеграм-канале.

— Работы ведутся в центральной части — перекопана территория на площади более 1 000 м² и пролито порядка 360 м² крупногабаритных ТБО. Для перекопки отходов с инертными материалами на место завезено более 12 тысяч тонн песка, пульпы и отсева, — рассказал он.

Кроме того, специалисты отделяют зону тления рвом, чтобы не допустить распространения пламени на соседние участки земли. За ситуацией на свалке ведётся круглосуточное наблюдение.

Напомним, вчера площадь тления на полигоне не превышала 0,3 га. Процесс горения на этой территории продолжается уже несколько недель. Для эффективного тушения пламени там пробурили скважину глубиной более 100 метров, а также завезли тонны песка и пульпы.

