Площадь тления на свалке в Кондопоге уменьшилась

На полигоне возле карельского города идут работы по разделению территории на сектора.

Площадь тления отходов на мусорном полигоне возле города Кондопога уменьшилась до 0,3 га. Об этом сообщил глава Госкомитета Карелии по ОЖ и БН Олег Поляков.

— Продолжаются работы по разделению территории полигона на сектора. На сегодняшний день специалисты отделяют рвом тлеющую кромку южной и западной частей полигона в целях недопущения распространения процесса тления на соседние территории — отметил Олег Поляков.

Ёмкости и ров по периметру свалки уже заполнены водой, сейчас на тлеющих участках производится перекопка и перемешивание отходов с инертными материалами и водой. На полигон завезли более 8,4 тысяч тонн песка, пульпы и отсева. При воспламенении отходов в процессе перемешивания они сразу тушатся.

Олег Поляков уточнил, что держит ситуацию на полигоне на контроле.

Напомним, тление на свалке возле города Кондопога в Карелии продолжается уже несколько недель. Полигон ТБО горит по периметру, площадь тления превысила 5.5 на. Для эффективного тушения там пробурили скважину глубиной более 100 метров, а также завезли на свалку тонны песка и пульпы.