Площадь в центре Петрозаводска частично закроют для проезда на неделю

В городе стартует подготовка к празднованию Дня Карелии и Петрозаводска.

В центре Петрозаводска на неделю изменится схема движения, сообщили в пресс-службе администрации города.



С 8:00 21 июня до 8:00 28 июня запретят въезд на площадь Кирова с улицы Правды из-за подготовки ко Дню города.



С 8:00 28 июня до 00:00 29 июня из-за празднования Дня города запретят проезд автомобилей от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина и Карла Маркса.



Движение станет невозможным по улицам Еремеева, Пушкинской и Фаддеевской, а также по улице Луначарского от набережной Гюллинга и по площади Кирова.



Также 28 июня с 8:00 до 17:00 станет пешеходной зоной участок Неглинской набережной от улицы Куйбышева до Федосовой. Движение транспорта также запретят на участке пересечения улиц Павла Рыбникова и Федосовой.



В администрации попросили водителей учитывать временные ограничения и зараннее планировать пути объезда.



Раннее стала известна программа празднования Дня Карелии и Петрозаводска.